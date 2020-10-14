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Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı

DHA

Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, geçen yıl 29 Haziran'da kaldırımda eşya boşaltan kamyonet nedeniyle inmek zorunda kaldığı yolda, otomobilinin çarpıp kaçması sonucu kırılan sağ bacağına ameliyatla 8 platin takılan mobilya ustası Mehmet Keklik'in (57) şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Tebligat eski adresine gittiği için yasal itiraz süresi de geçince kararın kesinleştiğini belirten Keklik, mağdur olduğunu söyledi.
Evli, 2 çocuk babası mobilya ustası Mehmet Keklik, 29 Haziran 2019 tarihinde, bir arkadaşının düğününe gitmek için Akkonak Mahallesi'ndeki evinden saat 19.30 sıralarında çıktı. Saraylar Mahallesi, Sarayköy Caddesi'ne geldiğinde kaldırıma çıkıp, yük boşaltan bir kamyonet nedeniyle geçemeyince yola indi.  Bu sırada Ümmühan Ç. yönetimindeki 20 AR 200 plakalı otomobil, Keklik'e çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı.
2 AMELİYAT GEÇİRDİ, 8 PLATİN TAKILDI
Keklik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklik'in sağ bacağında iki kırık olduğu tespit edildi. Hastanede 10 gün yatarak tedavi gören ve 2 ameliyat geçiren Keklik'in bacağına 8 platin takıldı. Keklik, kendisine çarpan otomobil sürücüsü ile kaldırımda yük boşaltan kamyonetin şoföründen şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılık, takipsizlik kararı verdi.
TEBLİGAT YANLIŞ ADRESE GİDİNCE KARARA İTİRAZ EDEMEDİ
Kararın tebligatı, Keklik'in ifadesinde belirttiği mevcut adresi yerine taşındığı eski evin adresine gönderildi. Gönderilen tebligattan bu nedenle habersiz olan Keklik, yasal süre zarfında itiraz edemediği için karar kesinleşmiş oldu. Yaşadığı kaza nedeniyle hayatının alt üst olduğunu belirten Keklik, "Kazanın ardından sorumlular hakkında şikayetçi oldum. Ancak, hukuk mücadelemden bir sonuç elde edemedim. Kaldırıma park edilmiş bir kamyonet hayatımı mahvetti. İşçi olarak çalışıyordum, mütevazı bir hayatım vardı. Kazadan sonra bacağıma 8 platin takıldı. Aksayan bacağım nedeniyle artık iş de bulamıyorum, mağdurum" dedi.
OTURMA ODASINA DELİLLERİ ASIP 'ADALET İSTİYORUM' YAZDI
Keklik, yaşadıklarının ardından evinin oturma odasının duvarlarına, kaldırımda bekleyen kamyonetin, kendisine çarpan otomobilin, kırılan bacağının fotoğraflarını asıp, 'Adalet istiyorum' yazılı notlar yapıştırıp, tepkisini gösterdi. Keklik, "Akrabalarım, yakınlarım, arkadaşlarım ziyarete geliyor. Hepsi durumumu, davayı soruyor. Ben de gelenlerin görmesi için, duruma tepki göstermek için elimdeki belgeleri duvara yapıştırdım" diye konuştu.
'BENİM CANIM YANDI, BAŞKALARININ YANMASIN'
Sürücüleri kaldırımlara park etmemeleri yönünde uyaran Keklik, "Sürücüler bu konuya hassasiyet göstersin. Kaldırıma park etmesinler. Bu başka insanların da başına gelebilir. Yaklaşık 16 aydır mağdurum. Çalışamadığım için, çocuklarım bana bakıyor. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-14 10:08:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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