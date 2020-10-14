Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı Babasının adını tesbihler ile yaşatmaya devam ediyor Müzisyen Efe Güngör; “Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı” “Elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim” “Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı Babasının adını tesbihler ile yaşatmaya devam ediyor Müzisyen Efe Güngör; “Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı” “Elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim” “Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum”

İHA

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı Babasının adını tesbihler ile yaşatmaya devam ediyor Müzisyen Efe Güngör; “Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı” “Elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim” “Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum”

Denizli’de babasının tesbih koleksiyon merakını devam ettiren müzisyen Efe Güngör, 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı. Koleksiyon içerisinde bir birinden değerli taşlardan oluşan toplam 30 farklı tesbih bulunuyor.
Denizli’de yaşayan ünlü müzisyen Efe Güngör, vefat eden babasının çok öncelerden gelen tesbih merakını devam ettirerek tesbih koleksiyonu yaptı. Son beş yıldır büyük ilgi göstererek içerisinde 30 farklı tesbihin bulunduğu ve bir birinden değerli taşlardan oluşan 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı. Yaptığı koleksiyona daha da yenilerini ekleyen ve içerisinde oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan tesbih koleksiyonun olduğunu belirten Güngör, babasının adını yaşatmak istediğini bunun çok özel bir hastalık olduğunu söyledi.

“5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı”
Müzisyen Efe Güngör, “Benim daha da önce tesbih koleksiyonum vardı. Özellikle son aldığım koleksiyon maddi ve manevi değer anlamında çok özel bir koleksiyon oldu. Bu çok özel bir hastalık. Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı. Ben babamın adını yaşatmak amacına son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı. Dolayısıyla gittiğim her yerde özel bir şey bulduğum vakit mutlaka kaçırmam alırım. Bu seferde her zaman olduğu gibi Denizli’de çok güzel bir koleksiyon sahiplendim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim için her biri bir birinden değerli. Hastalık boyutuna geldi artık diyebilirim. Aldıkça alıyorum, inanılmaz geniş çeşit ve baya bir zenginleşti” dedi.

“Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum”
Güngör, “Son aldıklarımı falan içine katarsak elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim. Özel taşlar var oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef, inci, altın kaplama ve gümüş kaplama olsun ciddi güzel bir koleksiyonum var. Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum ve baya zaman geçiriyorum. Bunu tesbih koleksiyonu yapanlar çok iyi bilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'a ara iyi geldi
YEREL HABERLER Denizlispor'a ara iyi geldi
Güreş arenasının Buldanbeyi öldü
YEREL HABERLER Güreş arenasının Buldanbeyi öldü
Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
YEREL HABERLER Kaldırımı kapatan kamyonet, hayatını kararttı
Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere hediye Merkezefendili 18 bin ilkokul öğrencisine hediye
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere ...
Büyükşehirde LGS ve YKS kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehirde LGS ve YKS kurs kayıtları başladı
Midibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Yukatel Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret
5 bin 500 metrekare alan kilit parke taş ile döşendi
YEREL HABERLER 5 bin 500 metrekare alan kilit parke taş ile döşendi
Uzaktan eğitime yakın destek
YEREL HABERLER Uzaktan eğitime yakın destek
Denizli Valiliği korona virüsün verdiği acıyı hatırlattı Denizli Valiliği hazırladığı kamu spotuyla koranaya yakalanan bir kişinin çektiği acıları anlattı
YEREL HABERLER Denizli Valiliği korona virüsün verdiği acıyı ...
Başkan Zolan: "Denizli’nin en önemli markası Denizlispor’dur"
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Denizli’nin en önemli markası ...
Denizlispor'da Rodallega gol orucunda
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega gol orucunda
Mahalleden ismini alan özel üzüm pekmez oldu
YEREL HABERLER Mahalleden ismini alan özel üzüm pekmez oldu
Distoni günlük yaşam kalitesini düşürüyor Uzm. Dr. Efendizade: “Bu hastalığın genel bir nedeni yok”
YEREL HABERLER Distoni günlük yaşam kalitesini düşürüyor Uzm. Dr. ...
New York’ta sergilenen oyun Genco Erkal ile Denizli’ye geliyor
YEREL HABERLER New York’ta sergilenen oyun Genco Erkal ile ...
Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci ...
Denizli'de verimi artırmak için Karya ırkı damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Denizli'de verimi artırmak için Karya ırkı damızlık ...
Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 1 ...
Denizli’de 684 farklı asayiş olayında 338 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 684 farklı asayiş olayında 338 şüpheli ...
Fuhuş olayına karışan 8 şahsa 6 bin 320 TL idari para cezası Denizli’de 477 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Fuhuş olayına karışan 8 şahsa 6 bin 320 TL idari para ...
Pamukkale’de yetiştiricilere karya cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya; “7 yıl içerisinde 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir” “Denizli’de küçükbaş hayvan varlığı son 10 yılda 691 bin 873 adede ulaştı”
YEREL HABERLER Pamukkale’de yetiştiricilere karya cinsi damızlık koç ...
Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatında yer alan isimlere operasyon; 17 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatında yer alan isimlere ...
29 adet sahte 100 TL’lik banknotla yakalandı
YEREL HABERLER 29 adet sahte 100 TL’lik banknotla yakalandı
Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye 629 bin 844 TL ceza Denizli’de bir haftada 629 bin 844 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 732 kişiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X