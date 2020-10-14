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Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze, Denizli'de toprağa verildi

DHA

Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze, Denizli'de toprağa verildi


Deniz TOKAT/KALE (Denizli), (DHA)- ISPARTA'da sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu (23), memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verildi. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Ümmühan Esgicioğlu'nun, "'Kuzum' derdi ona annesi. Doyamadım ben sana annem" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
Isparta'daki bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, yaşadığı Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, dün saat 06.00 sıralarında göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esgicioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, otopsi için morga konuldu.
Olay sırasında evde bulunan Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ve M.K., H.Y. ve İ.O.B. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Bölüm, tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
ANNESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Denizli'nin Kale ilçesine götürüldü. Saat 11.30 sıralarında Demirciler Mahallesi'nde baba evinin önüne getirilen Esgicioğlu'nun tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Alınan helalliğin ardından, burada cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Esgicioğlu'nun cenazesi, omuzlarda mezarlığa götürüldü. Bu sırada Esgicioğlu'nun annesi Ümmühan Esgicioğlu, kızının cenazesinin ardından, "Götürmeyin benim çocuğumu. 'Kuzum' derdi ona annesi. Doyamadım ben sana annem. Nasıl bırakıp gittin beni? Canım benim bırakma beni" diyerek gözyaşı döktü. 
Esgicioğlu'nun cenazesi, Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Kale Deniz TOKAT
2020-10-14 14:27:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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