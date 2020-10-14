Denizli Büyükşehir tiyatrosu önlemlerle perde açtı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2020-2021 sezonunu açtı. Pandemi kurallarına uygun açılan oyunun ilk gösterimini izleyen Başkan Zolan, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona 'Tom, Dick, Harry' adlı oyunla giriş yaptı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen oyunun ilk gösterimine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve tiyatro severler katıldı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralı uygulanan salonda tüm katılımcıların termal tabletlerle ateşleri ölçüldü. Ayrıca el dezenfektan cihazı ile hijyen kurallarına uymaları sağlandı. İki perde olarak sahnelenen oyunda sanatçıların başarılı performansı alkışlandı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan, tiyatronun öneminden ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olduğundan bahsetti. Başkan Zolan, "Bu güzel salonlarımızda başarılı sanatçılarımız siz değerli sanatseverlere birçok güzel oyun sergileniyor. 2020-2021 sezonunun açılışını bugün yaptık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz. Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var. Sizleri her zaman bekliyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun, sağlıklı ve sanatlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-14 14:35:38



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