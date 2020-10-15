Okullar açıldı, servis denetimleri sıklaştı Okullarda eğitimin başlaması ile servis denetimleri de başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların normal eğitime açılmasıyla birlikte okul servis araçlarında denetimlere başladı. Öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araçlar tek tek denetimden geçiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, okulların normal eğitim öğretime açılması ve aşamalı olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenci servis araçlarında denetimlere başladı. Denetime Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan denetimde ekipler öncelikle araçlarda yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek, servislerin bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Tüm servis araçları denetlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan uygulamada ayrıca araçların yaşı başta olmak üzere servis araçlarında olması zorunlu olan otomatik kapı sensorü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası ve açılan camlarda parmaklık olması gibi geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin "S" plakaya sahip tüm servis araçlarını rutin aralıklarla denetleyeceği belirtildi.

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