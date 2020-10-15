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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Verilen arada Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Çekilen MR sonucunda Sakıb Aytaç´ın sağ üst, Özgür Çek´in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann´ın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-15 11:37:57



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