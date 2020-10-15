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Coğrafi işaretli Kale biberinde son hasat başladı Kale biberi kendine has tat ve aromasıyla sofralarda yerini almaya hazırlanıyor

İHA

Coğrafi işaretli Kale biberinde son hasat başladı Kale biberi kendine has tat ve aromasıyla sofralarda yerini almaya hazırlanıyor

TSE tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberinde son hasat başladı. Tat, koku ve aroma bakımından bölgenin en iyi biberleri olarak bilinen Kale biberi kışlık yiyecekler arasında yerini almaya hazırlanıyor.
Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberinde son hasat başladı. İlçe genelinde herkesin yetiştirdiği ve her yıl hakkında festival düzenlenen Kale biberi, bu yıl pandemi sebebiyle sessizce toplandı. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp tek tek ipe geçirilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. DenizliMuğla yolu üzerinde bulunan işletmelerde duvarlara asılan biberler, yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine salçalık, kurutulmuş ya da pul biber şeklinde kargo yoluyla da ulaştırılıyor. Ortalama 11,5 ayda kurutulan Kale biberi yetiştiricileri, biberin lezzetinin toprağın, suyun ve havanın farklılığından olduğunu dile getiriyor.

“Damak tadı ve zevk olarak en iyi biberlerdir”
Bu yıl verimden memnun olduğunu ifade eden biber yetiştiricisi İbrahim Yenipazarlı, “Kale biberi Denizli bölgesinde damak tadı ve zevk olarak en iyi biberlerden. Bu sene çok şükür iyi bir verim aldık. Ciddi anlamda ekonomimize katkı oluşturdu. Kale biberinin en büyük özelliklerinde bir tanesi tüketiciler açısında biberi çok arıyorlar. Aroması, tadı, kokusu ve insan sağlığına yararı açısından bu bibere çok önem veriyoruz. Denizli’den, Aydın’dan ve Nazilli’den özellikle bu biberleri satın almaya geliyorlar” dedi.

“Kale biberinden çok çeşit yemekler yapılıyor”
Her çeşit yemeğin içinde Kale biberinin yer aldığını belirten Yenipazarlı, “Kale biberinden çok çeşit yemekler yapılıyor. Biber kızartması, biber dolması, biber yoğurtlaması ve yöresel tabirlere bakacak olursak, toz biber ve pul biberi. Kale biberinin en meşhur aromatik tadı veren bölgeler şu an bulunduğumuz yer yani Demirciler, Gökçeören, Kızılcağaç, Alanyurt, Varallı. Kale’nin bütün yerlerinde yetişiyor ama bu bölgelerde tat daha farklı” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sebebiyle bu yıl festival olmadı”
Dünyayı etkileyen korona virüs salgını sebebiyle bu yıl biberlerin sessizce toplandığını dile getiren İbrahim Yenipazarlı, “Normalde biz her sene festival düzenliyorduk ve Kale Belediye Başkanı bu konuda çok hassas davranıyordu. Ama pandemiden dolayı bu sene festival olmadı inşallah önümüzdeki yıllarda pandemi kalkarsa önümüzdeki yıl tekrar festival olacak. Üreticilerimiz en iyi şekilde desteklenecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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