Pamukkale Belediyesinden zabıtalar yaka kamerası Denetimlerde zabıta ekiplerine yaka kamerası

Pamukkale Belediyesi, Denizli’de bir ilke daha imza attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetlemeleri artık yaka kameralarıyla yapıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Zabıta Müdürlüğü personellerimiz denetimleri yaka kameralarıyla yapmaya başladı. Bu belediyemizin ilklerinden biri” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ilklere imza atmaya devam ediyor. Birçok projesi ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, Denizli’de yine bir ilki gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her türlü denetimlerini yaka kameraları ile kayıt altına alıyor. Özellikle korona virüs pandemisi nedeniyle pazar yerlerinde kullanılması zorunlu olan maske denetimleri ve rutin denetimlerde Zabıta görevlileri yaka kamerası kullanıyor. Hem görüntü hem de ses kaydı yapan kameralar Pamukkale Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kullanıma başladı. Özel hayatın gizliliği konusunda da hassasiyet gösteren zabıta ekipleri, pazaryeri ve diğer iş yerleri başta olmak üzere denetlemeler ve çalışmalar başlamadan önce kamera kaydı uyarısı yapıyorlar. Yaşanan olumsuzluklarda devreye giren kamera görüntüleri sıkıntıların çözüme kavuşmasını sağlıyor.



“Zabıta ekiplerimiz anlık görüntü alarak denetimleri daha sağlıklı yapacak”

Denetimlerde bir sorun olması halinde görüntüler incelenerek daha sağlıklı bir şekilde çözüme ulaşacağını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın huzur ve güvenliği için faaliyet gösteren zabıta ekiplerimiz, denetimlerini yaparken artık yaka kamera sistemi kullanıyor. Bu Denizli’de bir ilk ve gelişen teknolojiyle birlikte bu uygulama zorunlu hale geldi. Biz de bu gelişime ayak uydurarak ekiplerimizin yaka kameraları kullanması uygulamasına başladık. Bu uygulamayla zabıta ekiplerimiz anlık görüntü alarak denetimleri daha sağlıklı yapacak ve kimsenin aklında soru işaretleri kalmayacak. Bir sorun olması durumunda kamera kayıtları incelenerek sorunlar daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşacak. Yeni uygulamamız hayırlı olsun” dedi

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