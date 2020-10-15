Denizli'de emekliyi dolandıranlar Diyarbakır otobüsünde yakalandı



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de kendilerini polis olarak tanıtan ve bir emekliyi 25 bin lira dolandırdıkları belirlenen 2 kişi, kentten ayrılmak için bindikleri otobüste yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'de yaşayan 66 yaşındaki emekli Duran S.'yi telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, İzmir'de meydana gelen bir kuyumcu soygununda Duran S.'nin adının geçtiği, olay yerinde kimliğinin bulunduğunu söyledi. Para ve değerli eşyalar üzerinde parmak izi incelemesi yapma bahanesiyle Duran S.'nin evine gelen şüpheliler poşetlere konulan 5 bin 200 lira ile 19 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyasını aldı.

Olayı yakınlarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayan Duran S. durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen ve bir şehirler arası yolcu otobüsüyle kentten ayrılacaklarını öğrenen ekipler, operasyon düzenledi.

Diyarbakır'a giden bir otobüsü durduran polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-15 18:40:07



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