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'Beyaz altın'da üretim, makineleşme ve desteklerle 5 kat arttı

DHA

'Beyaz altın'da üretim, makineleşme ve desteklerle 5 kat arttı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bitme noktasına gelen pamuk üretimi, gelişen teknoloji ve artan destek primleriyle çiftçinin yeniden gözdesi oldu. Kentte 13 yıl önce, 18 bin dekar alana kadar düşen ve yerini yemlik bitkilere bırakan pamuk üretimi, son yıllarda 5 katın üzerinde artış gösterdi.
Denizli'de Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy ilçelerinde üretimi yapılan, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuk bitkisinde hasada başlandı. Kentte 2007 yılında 18 bin dekar alana kadar düşen pamuk üretimi, makineleşme ve artan destek primleri sayesinde tekrar yükselişe geçti. Denizli'de son yıllarda pamuk üretimi 5 katın üzerinde artış gösterdi. Pamuk çiftçiler için yeniden önemli bir gelir kaynağı haline gelirken, ekili alan ise 98 bin dekara ulaştı. Dekar başına ortalama 500600 kilogram pamuk hasadının yapıldığı kentte bu yıl 53 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.
'HASAT EDİLEN PAMUĞUN KALİTESİ YÜKSEK'
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, geçmiş yıllarda pamuk fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle önemli bir pamuk üretim kenti olan Denizli'de rekoltenin dip yaptığını söyledi. Gemici, 2007 yılından sonra makineleşme ve destek primleriyle pamuk üretiminin eski günlerine döndüğünü ifade etti. Gemici bu yılki hasat döneminin üreticiler için verimli geçtiğini belirtip, "Makineli hasadın ardından pamuk üretiminde önemli bir artış yaşandı. Bu yıl hasat edilen pamuğun kalitesi yüksek. Çiftçiler açısından verim memnun edici. Girdi maliyetleri yükseldiği için üreticilerin gözü, 2021 için verilecek olan destek primlerinde" dedi.
'HEM TASARRUF EDİLORUZ HEM DE ZAMANINDA TOPLUYORUZ'
Sarayköy ilçesinde 22 yıldır pamuk üretimi yapan Ahmet Erdoğan, rekolte ve fiyatın memnun edici olduğunu belirtip, "Bölgemizde birinci kalite pamuk üretimi yapılıyor. Pamuk temel geçim kaynağımız. Makineli hasat bizim için çok önemli. Hem tasarruf ediyoruz hem de ürünü zamanında topluyoruz. Kalitesi düşmüyor ve çiftçi için çok rahat. Rekolte ve fiyatlar çok iyi. Primlerle birlikte iyi bir üretim yılı olacağına inanıyoruz. Dekardan ortalama 500-600 kilogram arası pamuk hasadı yapıyoruz. Kilogramı 4 TL 800 kuruş ile 5 TL arasında değişiyor. Bu yıl böyle giderse çiftçinin yüzü güler" diye konuştu.
Pamuk üreticilerinden Hüdai Aydemir ise, bu yılki verimin sevindirici olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-16 08:45:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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