Merkezefendi Belediyesi çocuklara 1 yılda 288 ton süt dağıttı Halk Süt projesi 1 yaşına girdi

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, çocukların sağlıklı ve doğal süt tüketerek büyümeleri için geçen yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde dağıtımına başlanılan Halk Süt projesi bugün 1 yaşına girdi.

Merkezefendi Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Halk Süt 1 yaşına girdi. 2 ile 5 yaş arasındaki her iki çocuktan biri, sağlıklı ve doğal süt ile buluşuyor. Proje kapsamında bir yılda 288 ton süt dağıtıldı. Yerli üreticilerden alınarak Merkezefendili çocuklara günlük ulaştırılan Halk Süt projesi ile Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt dağıtan ikinci belediye konumunda bulnuyor. Proje kapsamında bugüne kadar yerli süt üreticisine de 650 bin TL kazandırılarak destek olundu.



“Halk Süt’ü hemşerilerimizin kapısına her gün ekiplerimizce götürüyoruz”

Halk Süt’ projesinin büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten Başkan Doğan, “Çocuklarımız sağlıklı ve doğal süt tüketerek büyüyor. Verdiğimiz bir sözü daha tutarak çocuklarımıza sağlıklı ve doğal süt ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim’de başlattığımız ‘Halk Süt’ projemiz bizim için son derece önemli. Bu projemiz ile hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına doğal süt ulaştırıyoruz hem de yerel süt üreticilerimize katkıda bulunuyoruz. 25 yaş arasında büyüme çağındaki her iki çocuktan birinin katkısız ve doğal süte ulaşabilmesi için Halk Süt’ü hemşerilerimizin kapısına her gün ekiplerimizce götürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.