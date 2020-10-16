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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

DHA

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ile fişek basma makineleri ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-16 11:28:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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