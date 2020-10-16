Denizli'de Büyükşehir'den psikolojik ve hukuksal danışmanlık desteği



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, evlilikle yaşadıkları problemler, şiddet, iş yaşamına bağlı problemler gibi konularda sorun yaşayan başta kadınlar olmak üzere tüm bireylere ücretsiz psikolojik ve hukuksal danışmanlık desteği veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmalarıyla kurulan Kadın Danışma Merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda kadınlar başta olmak üzere, talebe göre tüm bireylere psikolojik ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti veriyor. Kadın Danışma Merkezi, aile içi iletişim, evlilik öncesi ve sonrası problemler, kaygı ve stres yönetimi, iş yaşamına ilişkin problemler, öfkeyle başa çıkma, özgüven gelişimi, şiddete bağlı travma ve özellikle pandemi döneminde stres yönetimi gibi ihtiyaç duyulan diğer konularda avukat ve psikolog desteğinde bulunuyor. Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Danışma Merkezi'nde özellikle aile içi sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, "Önceliğimiz ailenin ve bireyin korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesidir. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Danışma Merkezi ile toplumun bütün kesimlerine yalnız olmadıklarını hissettirebilmeyi amaçladık. Bu çerçevede Kadın Danışma Merkezi her türlü şiddete maruz kalan, kişisel veya toplumsal problemlerle mücadele eden tüm fertlere ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak vermektedir" dedi.

Kadın Danışma Merkezi'ne başvurmak isteyen kadınların Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'ne gelebileceğini belirten Psikolog Ahmet Oktay Taştekin, "Şiddetin toplumun tüm kesimlerinden ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Burada başta kadınlar olmak üzere yetişkin, ergen ve çocuklara psikolojik danışmanlık yapıyoruz. Bunun yanı sıra evli ya da nişanlı çiftlere yönelik aile danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın Kadın Danışma Merkezi'ne müracaat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-16 11:30:21



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