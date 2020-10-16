Denizli'de alt geçitteki peş peşe 3 kaza: 2 yaralı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde aynı alt geçitte peş peşe meydana gelen, 11 aracın karıştığı 3 ayrı kazada, 2 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesinde Ramazan Birol yönetimindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, saat 11.00 sıralarında YSE alt geçidinde aynı yöne giden Şenol Zorlu yönetimindeki 20 RF 570 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapan otomobillere çarpmamak için ani fren yapan 7 araç da birbirine girdi. Bu sırada alt geçidin karşı şeridinde de 2 otomobil çarpıştı.

Kazalar nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle Acıpayam Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-16 12:50:26



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