Evi yanan aileye 'Sevgi Eli' uzandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, eşini 4 ay önce kaybeden, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında da evi kullanılamaz hale gelen Sevim Özgül ile ailesine Büyükşehir Belediyesi'nce yeni ev kiralandı. Belediyenin 'Sevgi Eli' ekipleri, ev eşyalarını da yeniledi.

Eşini 4 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Sevim Özgül'ün kızı, oğlu, gelini ve torunlarıyla yaşadığı, Eskihisar Mahallesi'ndeki tek katlı evde 1 Ekim'de yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev de içindeki tüm eşyalarla kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileye yardım, Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli'nden geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'ın talimatıyla çalışma başlatan ekipler, tüm eşyalarını yenilediği aileyi kiralanan yeni eve yerleştirdi. Özgül ailesinin ilk misafiri de Başkan Zolan oldu.

Başkan Zolan, Sevim Özgül ve ailesine 'geçmiş olsun' dileğini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 'Sevgi Eli'nin gönüllere dokunmaya devam ettiğini belirten Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yangın herkesin başına gelebilir. Bizler de vatandaşlarımızın açıkta kalmaması adına gayret ediyoruz. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah dayanışma içinde birbirimize sahip çıkmayı nasip etsin" dedi.

ÖZGÜL AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Eşyaları tamamen yenilenen evlerinde çocukları ve torunlarıyla mutlu hayat sürdürmek istediklerini söyleyen Sevim Özgül de gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan'a, kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi 'Sevgi Eli' ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-16 15:05:08



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