1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi suçlardan 1 yıldır firari olarak aranan E.K. (35), saklandığı ormanlık alanda Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın 1 yıldır ormanlık alanlarda saklandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan E.K.'nın Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçerek bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.K.'ya teslim olması çağrısında bulundu. Ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K.'nın Buldan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT

2020-10-16 20:01:36



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