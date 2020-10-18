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‘Kuş Cenneti’nde kuraklıktan sular çekildi, insanoğlunun ayıbı ortaya çıktı

İHA

‘Kuş Cenneti’nde kuraklıktan sular çekildi, insanoğlunun ayıbı ortaya çıktı

Denizli’de içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı ‘Kuş Cenneti’ olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü, yağış azlığı sebebiyle yaklaşık 30 metre çekildi. Geçtiğimiz aylarda Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen gölde suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler ise görenlerin tepkisine neden oldu.
Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yayla Gölü'nde 182 kuş çeşidi, yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça popüler olan bölge, çevre illerden ve kente ziyarete gelenlerin de uğrak noktalarından bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü'nde sular yaklaşık 30 metre çekildi. 110 rakımda bulunan 466 dekar alana sahip gölde yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle kuraklık yaşandı. Suların çekilmesi ile bölgeye talebin azalmasının yanı sıra ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu. Gölde sular çekildikçe ziyaretçiler tarafından göle atılan çöpler gün yüzüne çıktı. Kuruyan topraklarda oluşan çatlakların arasındaki ambalaj atığı ise dikkatlerden kaçmadı.

“Gölümüz eski güzelliğinden uzaklaştı”
Gölün eski güzelliğinin olmadığını belirten Erol Yeşildağ, “Yurdumuzun üçte ikilik bölümünde olduğu gibi maalesef ilçemizde de bu yıl ilkbahar ve yaz aylarında yağış düşmediği ve kurak geçtiği için Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nde çok fazla su çekilmesi var. Kenarlardan 10 ile 15 metre su çekilmiş. Gölümüz eski güzelliğinden uzaklaştı. İnşallah önümüzdeki kış ve bahar aylarında yağışımız bol olursa gölümüz eski güzelliğine kavuşur. Onu temenni ediyoruz. Eski güzelliğiyle şimdiki güzelliği arasında fark var. Havaların kurak gitmesinden dolayı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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