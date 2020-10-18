Denizli’de sağanak ve dolu bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de beklenen sağanak ve dolu yağışına karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18.10.2020 tarihinde 13.0021.00 saatleri arasında gök gürültünü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini açıkladı. Kent genelinde ‘Sarı’ uyarıda bulunan Meteoroloji, yaptığı yazılı açıklamada “Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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