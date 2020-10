Başkan Örki’den Muhtarlar Günü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Pamukkale ilçemiz için birlikte mesai yaptığımız değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Ülkemizde 2015 yılından itibaren 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Demokrasinin en önemli unsurlarından olan muhtarların günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesaj yayımladı. Pamukkale ilçesinde 61 mahallenin bulunduğunu ve her mahallede görev yapan muhtarların en önemli mesai arkadaşları olduğunu ifade eden Başkan Örkİ, “Muhtar denilince aklımıza devletine sımsıkı, sağlam bir şekilde bağlı, sadakatli bir şekilde koşturan, mücadele eden kişiler gelir. Muhtar denilince aklımıza halkı için gözyaşı dökmesini bilen kişi gelir. Başımız sıkıştığında en önce koşturacağımız kişidir muhtar. Muhtarlık çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bugün el birliğiyle Pamukkalemize muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Biz muhtarlarımızın mahallesi için neleri istediklerini her fırsatta kendilerinden dinliyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlar, sağlık ve başarı dolu günler dilerim” diye konuştu.

