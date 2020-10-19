1000 rakımlı engebeli arazide bin bir zahmetli kestane hasadı başladı

Denizli’de, 1000 rakımda yetişen kestaneler, engebeli arazide bin bir zahmetle hasat edilmeye başlandı. Arazinin el verdiği noktalarda teknolojiden de faydalanılan hasadın büyük bir bölümü ise halen ağaca çıkılarak uzun sırıklarla yapılıyor.



Denizli’nin Buldan ilçesi Alandız Mahallesinde kestane hasadı başladı. 1000 rakıma sahip bölgede yaklaşık 15 gün sürecek olan hasat döneminde kestaneler bin bir zahmet ile ağaçlardan toplanıyor. Yol kenarında bulunan ağaçlardaki kestaneleri toplamak için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Yola yakın bölgelerdeki kestaneler vinç yardımıyla toplanırken engebeli arazilerde ise gerek ağaç tepelerinden gerekse ağaç altından özel sırıklarla kestaneler toplanıyor. Kestane ağacından yapılan ve uzunlukları 3 ile 10 metre arasında değişen özel sırıkların yardımıyla bin bir zahmet ile ağaçlardan silkinerek düşürülüyor. Yere düşen kestaneleri ise toplayıcı olarak adlandırılan kişiler dikenli kabuğa rağmen önce sepetlere ardından çuvallarda toplanıyor.



“Hasat 10 ile 15 gün sürüyor ama bazen yılına göre değişiyor”

Hasat süresinin her yıl değiştiğini belirten Alandız Mahalle Muhtarı Erol Salman, “Ekim’in 10’u gibi hasada başlıyoruz. Yaklaşık hasat 10 ile 15 gün sürüyor ama bazen yılına göre değişiyor. Toplama işleminden önce silkimini yapıyoruz. Belirli kişiler silkimini yapıyor. Toplayıcılar ise dibinden topluyor. Topladıktan sonra kuyuya götürüyoruz ve 1 ay kuyuda bekledikten sonra üzerini suluyoruz. Dış kabuğu bu süreçte çürüdükten sonra makineyle çıkarıyoruz ama bu öncede elle oyluyordu” dedi.



“Buradan Bursa’ya gönderiyoruz”

Buldan bölgesinde bin rakıma sahip bölgede yetiştirilen kestaneler, Türkiye’de en yüksek şeker oranına sahip olma özelliği bulunuyor. Mahalle Muhtarı Salman, bu özelliği sebebiyle Bursa kestane şekerinde Buldan kestanesinin kullanıldığını söyleyerek, “Geçen yıla göre biraz tane olarak küçük ama verim olarak aynı. Buldan kestanesini şerbetli olur ve diğer kestanelerden ayıran özelliği budur. Çünkü bizim kestanemiz başka kestanelere benzemez. Lezzeti çok güzeldir ve yiyen bir daha yemek ister. Başka bölgelerin kestanesi Çin kestanesi oluyor ve o bölgenin kestanesine benzemez. Buradan Bursa’ya gönderiyoruz. Bursa’nın kestanesinden daha şerbetli ve lezzetli olduğu için kestane şekerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

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