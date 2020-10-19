Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

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Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsı tespit eden Narkotik ekipleri, şüphelileri bir süre takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 3 şahsı gözaltına alırken evlerinde yaptığı aramalarda ise 17 adet poşetin içerisinde 185 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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