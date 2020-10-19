Çal’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören çelenk sunumuyla sona erdi.

Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Çal ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni düzenlendi. Törene Çal Kaymakamı Selin Sarı, protokol ve mahalle muhtarları katıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İhsan Hayta ve Çal ilçesinin tek kadın muhtarı Nejla Karagönlü’nün anıta çelenk sunumu yapmasıyla birlikte tören sona erdi.

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