Denizli´de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri, bu sabah, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-19 17:35:12



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