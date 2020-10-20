Yukatel Denizlispor hayata döndü



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği´ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, bu sezon ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 puan toplayıp düşme hattına giren yeşil-siyahlılar bu kritik galibiyetin ardından ateş hattından çıktı. Ankara deplasmanında yıldız savunmacısı Neven Subotic ve Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega´nın kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Denizlispor, taraftarlarını sevince boğdu. Teknik direktör Robert Prosinecki´nin öğrencileri haftayı 16´ncı sırada kapattı. Hırvat teknik adam, Denizlispor´un başında ilk 3 puanını almanın sevincini yaşadı.

RODALLEGA GOL ORUCUNU BOZDU

Ege ekibinin sezon başında Union Berlin´den kadrosuna kattığı Sırp stoper Neven Subotic, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmayı başardı. Denizlispor´un deneyimli santrforu Rodallega ise gol yollarındaki sessizliğini bu maçta bozdu. Süper Lig´deki son golünü geçen sezon 14 Mart´ta oynanan Gençlerbirliği maçında atan ve 12 maçtır fileleri sarsamayan Rodallega, yine bir Gençlerbirliği maçında şanssızlığına son verdi.

PROSİNECKİ: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek 3 puanı hak eden taraf olduklarını kaydetti. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan deneyimli teknik adam, "Takımımız çok iyi bir maç oynadı. Futbolcularımız inanılmaz mücadele ettiler. Hepsini kutluyorum. Sahada kaliteli bir futbol yansıtmaya çalıştık. İstediğimiz iyi oyunu sahaya koyduk. Galibiyeti hak ettik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-20 11:19:12



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