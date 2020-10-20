Doluda araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doluda araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

DHA

Doluda araçları zarar görenler, tamircilere akın etti


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de dün meydana gelen dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilere akın etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar gören araçlar nedeniyle kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu. Kaporta ustası İbrahim Seyrek, dolu nedeniyle hasar gören bir aracın tamirinin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü, maliyetinin ise 7-12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
Pamukkale ilçesinde dün sabah yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Araçları yağışta hasar görenler, oto tamircilerin yolunu tuttu. Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk meydana geldi. Araçların kaporta aksamlarında oluşan göçükler nedeniyle tamirci dükkanlarının önünde araç kuyrukları oluştu.
'DOLUNUN İRİLİĞİ YUMURTADAN DAHA BÜYÜKTÜ'
Üzerlik Mahallesi'nde yaşayanlardan Ramazan Özkurt, dolu yağışı nedeniyle aracının hasar gördüğünü söyledi. Daha önce bu kadar şiddetli dolu yağışı görmediğini ifade eden Özkurt, ''Yağan dolunun iriliği yumurtadan daha büyüktü. Yağışı görmemize rağmen cesaret edip, dışarı çıkamadık. Araçlarımızda büyük hasar oluştu. Kaporta kısmında göçük olmayan yer yok. Camları da kırıldı. Yaklaşık 5 bin lira hasar oluştu. Tamirciye götürüp, onarımını yaptıracağız'' dedi. Necdet Gök ise, evinin çatısı, tarım arazisi ve otomobilinin dolu nedeniyle büyük zarar gördüğünü kaydetti.
'DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜK BİR YOĞUNLUK VAR'
Denizli 2´nci Sanayi Sitesi´nde 20 yıldır kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Seyrek, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, ''Sanayi sitemizde dolu yağışı nedeniyle büyük bir yoğunluk var. Araçlarda küçük ezik ve göçükler mevcut. Yüzeyden silikon tabancasıyla ya da kaportanın altından demir çubuklar kullanarak yaptığımız işlemle araçları tamir ediyoruz. Şu an tamir ettiğimiz otomobilde yaklaşık 700 ile 1000 arası küçük göçük var. Bunları tek tek ince işçilikle onarıyoruz. Bu haldeki bir aracın tamir süresi 1 haftayı buluyor. Maliyeti hasarına göre değişiyor. Ortalama bu hasardaki bir arabanın masrafı 7-12 bin lira arası değişiyor. İş yerimizde şu an 40 araç tamir edilmeyi bekliyor'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-20 16:27:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu Yavuz Cinkaya; “Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz”
YEREL HABERLER Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet ...
Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Horozkentsporluları ağırladı Başkan Örki; “Kalbimiz ve desteğimiz sizinle” Takımın Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan; “Denizli’yi gururlandıracağına inanıyorum” 7 yıldır futbol oynayan Sözüdoğru; “Denizli’yi başarıyla temsil etmek istiyorum”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Horozkentsporluları ...
Minik Yağmur’un yüzü güldü
YEREL HABERLER Minik Yağmur’un yüzü güldü
Dağlardan topladığı taş parçalarını göz alıcı güzelliğe dönüştürüyor Taşı doğal güzelliğine kavuşturuyor
YEREL HABERLER Dağlardan topladığı taş parçalarını göz alıcı ...
Denizlispor 3 puanla tanıştı Denizlispor sezonun ilk galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında aldı
YEREL HABERLER Denizlispor 3 puanla tanıştı Denizlispor sezonun ilk ...
Denizli’de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek Denizli Büyükşehir öğrenim yardımı müracaatları 23 Ekim'de sona eriyor
YEREL HABERLER Denizli’de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik ...
Pamukkale Belediyesinden anında müdahale
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden anında müdahale
Yukatel Denizlispor hayata döndü
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor hayata döndü
Buldan'da Deli Dumrul hikayesi Başkan, kendi yaptırdığı proje daha tamamlanmadan kendisi yıktırdı
YEREL HABERLER Buldan'da Deli Dumrul hikayesi Başkan, kendi ...
Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu
YEREL HABERLER Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu
Denizli´deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli´deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
Denizli´de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli´de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmış
YEREL HABERLER Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir ...
Çal’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çal’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Denizli’de otobüs kartlarına HES entegrasyonu Yaşlı ve Engelli Denizli Kart'ta vize dönemi ve HES entegrasyonu
YEREL HABERLER Denizli’de otobüs kartlarına HES entegrasyonu Yaşlı ...
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 24 ...
Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi ...
Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı ...
Pamukkale'de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç zarar gördü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Pamukkale'de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç ...
Denizli’de bir hafta içerisinde 144 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de bir hafta içerisinde 144 trafik kazası ...
Kumar oynayan 20 şahsa 12 bin 250 TL ceza Denizli’de 27 farklı işyerine toplamda 29 bin 700 TL para cezası Denizli’de 640 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Kumar oynayan 20 şahsa 12 bin 250 TL ceza Denizli’de ...
Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 863 kişiye 740 bin 632 TL ceza Denizli’de bir haftada 740 bin 632 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 863 kişiye ...
Denizli’de polisleri dinleyen şahısların üstünden 2 adet telsiz yakalandı Dolandırıcılık olayında alındığı tespit edilen 10 bin TL ve birçok altın ele geçirildi Denizli’de 644 farklı asayiş olayında 382 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de polisleri dinleyen şahısların üstünden 2 ...
Alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X