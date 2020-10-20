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Merkezefendi’de muhtarlar bir araya geldi Başkan Doğan; “Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız” “2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek”

İHA

Merkezefendi’de muhtarlar bir araya geldi Başkan Doğan; “Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız” “2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Doğan, “Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı, yerel yönetimler de demokrasinin adeta ilk adımlarıdır. Bu anlamda yeriniz bizim için çok önemli ve değerlidir” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda bir araya geldi. Başkan Doğan, “Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı, yerel yönetimler de demokrasinin adeta ilk adımlarıdır. Hemşehrilerimizin hangi sıkıntısı olursa olsun ilk başvurdukları yer siz çok değerli muhtarlarımızsınız. Mahallenizde yaşayan hemşerilerimiz ilk sizi tanır, ilk sizi bilir. Sizlerin onların dertlerini çözeceğini, taleplerini bizlere aktaracağınızı bilir. Bu anlamda yeriniz bizim için çok önemli ve değerlidir. Salgın döneminde kurulan ‘Vefa Grupları’ ile virüs ilk dönemini en az zararla atlattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, fedakarca çalışan muhtarlara teşekkür etti. Birçok dünya ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 17 aydır beraber çalışıyoruz. Bu süre içerisinde büyük bir uyumla çalıştığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız”
Konuşmalarının devamında Başkan Doğan, “Merkezefendimizde muhtarlarımızın önderliğinde kurduğumuz vefa guruplarımız sayesinde ilçemizin bu virüs salgınının ilk dönemini en az zararla atlattığını düşünüyorum. Tabi salgın hala devam ediyor. Sizler, yeri geldi mahallelinin peynirini aldınız, yeri geldi ilacını aldınız. Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız, görevinizin başında durdunuz. Mahallenizdeki hemşehrinize karşı görev ve sorumluluk bilinciyle görevinizi yerine getirdiniz. Bu fedakarca çalışmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” diye konuştu.

“2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek”
Yapılan ve yapılacak olan projeleri ve çalışmaları anlatan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek. Salgında ekip arkadaşlarımızla çok ciddi bir çalışma yaptık. Göreceksiniz ki 2021 yılı ilkbahar ve yaz dönemine kadar çok farklı yerlerde inşaatlarımız başlayacak. Sümer Mahallemizde düğün salonumuzun çalışmaları başladı. Adalet Mahallemize kazandıracağımız pazar yerinin kazısı başladı. 1200 Evler Mahallemizde pazar yeri inşaatımıza devam edeceğiz. Sevindik Mahallemizdeki kreşimiz bitti ve 29 Ekim’de açmak istiyoruz. Alpaslan Mahallemizde taziye evimizi bitirmek üzeriyiz. Yine Alpaslan Mahallemize bir spor tesisi kazandıracağız. Muratdede Mahallemize bir kreş kazandıracağız. Bozburun Mahallemize pazar yeri sözümüz var onu da yapacağız. Selçukbey Mahallemizde pazar yerimizi kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlar Gününüzü tekrardan kutluyorum”
Başkan Doğan, “Siz değerli muhtarlarımızla birlikte sizin bölgenizdeki sıkıntıları, talepleri bizlere getirmeniz, dönüşleri yapmanız bu birlik ve beraberliğimizi perçinleyecektir. Bu duygu ve düşünceler ile Muhtarlar Gününüzü tekrardan kutluyorum” diye konuştu.

“Muhtarlar, çözüm merkezidir”
Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, “Muhtarlık müessesesi demokrasinin temel taşı, demokrasi hayatının kılcal damarlarıdır. Muhtarlar, çözüm merkezidir. İlgili kurumlarla, resmi dairelerle, belediyelerle tüm işleri çözmek mecburiyetindedir. Muhtarlar her zaman değerlidir ve kendilerine değer verilmiştir” dedi.

“Bu yıl Muhtarlar Günü’nün beşinci yılını kutluyoruz”
Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay ise, “Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı’dan bu yana önemli bir yerel yönetim birimidir. Bu yıl Muhtarlar Günü’nün beşinci yılını kutluyoruz. Muhtarlık, Türk toplumunun tarihsel, geleneksel nitelikleriyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır’ geçmişte bu görevi yapan arkadaşlarımıza, gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum. Bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere değer vererek, bir arada olmamızı sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum. Tüm muhtarların, ‘Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Programa başkan, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay, il ve ilçede görev yapan muhtarlar ve birim müdürleri katıldı.

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