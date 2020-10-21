Merkezefendi Belediyesi’nden 7. Sınıf öğrencilerine LGS kursu

Merkezefendi Belediyesi, eğitim alanındaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde eğitim gören 7. sınıf öğrencileri için Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verileceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime olan desteği devam ediyor. Yeni açılan Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde 7. Sınıf öğrencileri için Matematik ve Fen bilimleri dersleri verilecek. Yapılan kurslara başvurmak isteyen öğrencilerin, 31 Ekim Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler www.merkezefendi.bel.tr/lgshazirlikkursu/ internet adresinden veya 444 8 662 numaralı telefon hattan başvuru yapabilecek. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak olan kurslara sınırlı sayıda kayıt alınacak.

Eğitime olan desteklerinin her zaman süreceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Öğrencilerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Merkezefendi Belediyesi olarak bu anlayış ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 7.sınıf öğrencilerimiz için matematik ve fen bilimleri kursu vereceğiz. Sümer ve Sevindik Mahallelerimize kazandırmış olduğumuz Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde vereceğimiz kurslarımızı Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştireceğiz. Eğitime olan desteklerimiz her zaman sürecek” diye konuştu.

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