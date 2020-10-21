Afacanlardan örnek davranış

Denizli’de pazar yerinde oyun oynadıkları sırada yerde para bulan 3 çocuk, ihtiyaç sahibi birine ait olabileceği düşüncesiyle parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Hamza Eren Gültekin, İsak ve Mirhan Tekgül isimli 3 çocuk, mahallelerinde bulunan pazar yerinde oyun oynamak için gittiler. Bir süre burada vakit geçiren çocuklar, yerde 100 TL buldu. Paranın ihtiyaç sahibi birine ait olabileceği düşünen çocuklar, yerde buldukları 100 TL’yi zabıta ekiplerine teslim etmeye karar verdiler. Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ve örnek davranış sergileyen 3 çocuk, yerde buldukları parayı tutanak ile zabıta ekiplerine teslim etti. Arkadaşlarıyla yerde para bulduklarını ve zabıta ekibine teslim etmeleri gerektiğini düşündüklerini belirten İsak Tekgül, “Yerde bulunan para asla bulan kişinin değildir. İhtiyaç sahibinin olabilir. O yüzden bulunan para gerekli kişilere teslim edilmesi lazım” dedi.

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