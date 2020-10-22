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Dolu yağışı, Denizli'de pamukta yüzde 50 zarara yol açtı

DHA

Dolu yağışı, Denizli'de pamukta yüzde 50 zarara yol açtı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, hafta başında yaşanan dolu yağışı araçların yanı sıra tarım arazilerini de zarar verdi. Yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerindeki pamuk ekili arazilerde büyük zarara yol açtı. İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgede zarar tespit çalışması başlattı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Pamuk ekili alanlarda yüzde 50 zararımız var" dedi.
Denizli´de, 19 Ekim'de meydana gelen dolu yağışı araçların yanı sıra tarım arazilerine de zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerindeki pamuk ekili arazilerde büyük zarara yol açtı. Denizli İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgede zarar tespit çalışması başlattı.
'PAMUK EKİLİ ALANLARDA YÜZDE 50 ZARARIMIZ VAR'
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentin dolu yağışından olumsuz etkilendiğini belirterek, "Pamuk ekili alanlarda zararımız çok. Ayva ve nar bahçelerinde de ciddi zararlar mevcut. Pamuk ekili alanlarda yüzde 50 zararımız var. Pamuğun yarısı yere dökülmüş durumda. Bölgedeki ayva bahçelerinde yüzde 70 hasar bulunuyor. Çiftçilerin elinden tutulması ve yaralarının sarılması gerekiyor. Üreticiler için borç erteleme ya da uygun faizli kredi imkanları sağlanmalı" diye konuştu.
'HASADIN YÜZDE 90'I YAPILMAMIŞTI'
Pamuk üreticisi Hüdai Aydemir, dolu yağışı sonrası pamuk tarlalarında zararlarının büyük olduğunu belirtti. Çiftçilerin bu süreçte destek beklediklerini ifade eden Aydemir, "Dolu nedeniyle yüzde 70 zararımız var. Çiftçiler bu dönemde desteğe ihtiyaç duyuyor. Zararların karşılanması, borçların ertelenmesi gerekiyor. Bölgede hasada yeni başlamıştık. Hasadın yüzde 90'ı yapılmamıştı. Bitki üzerindeki pamuklar şiddetli yağış nedeniyle yere döküldü. Geri toplama şansımız yok. Çiftçiler mağdur oldu" dedi.
Üreticileri Nuri Dalkılıç ise, "Dolu yaklaşık 20 dakika yağdı. Cevizden daha büyüktü. Bizi olumsuz etkiledi. Kozasında açan pamuklar hep yere döküldü. Pamuk hasadının çoğu yapılmamıştı. Çiftçilerin zararı çok büyük" diye konuştu.
'AYVALAR İKİYE BÖLÜNDÜ, 150 BİN TL ZARARIM VAR'
Dolu yağışı Merkezefendi ilçesi Üzerlik Mahallesi´nde yaşayan İbrahim Dalkılıç´ın ayva bahçesinde de zarara yol açtı. Ağaçlarda toplanmayı bekleyen ayvaların büyük bir kısmı yere düşerek zedelendi. Ayvaların yüzde 90´ının yere döküldüğünü kaydeden Dalkılıç, ağaçta kalan ayvalar da zedelendiği için satılamaz durumda. Bu yıl hasat yapamayacağım. Dolu büyük ayvaları bile ikiye böldü. Yaklaşık 150 bin TL zararım var" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-22 09:10:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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