Torbacıları besleyen tacir, 1 kiloya yakın metamfetamin yakalandı

Çevre illerden Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu ticareti sevk ettiği şahsa operasyon düzenleyen Narkotik timleri, evde yaptığı aramada detektör köpek sayesinde gizlenmiş 890 gram metamfetamin ele geçirdi.

Son zamanlarda çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatlarının artmasının ardından Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmıyor. Çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ederek ildeki torbacı olarak tabir edilen satıcılara satan ve farklı adreslere taşıyan şahsı tespit etti. Şahsı bir süre takibe alan Narkotik timleri kısa sürede operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda detektör köpek ile ev didik didik arandı. Uyuşturucu madde arama çalışmaları kapsamında özel olarak eğitilen detektör köpek, evin içerisinde atıl eşyaların bulunduğu kolinin içindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu tespit etti. Ev ve şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 890 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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