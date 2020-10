Denizli’de Mermer Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için ilk fikri adım atıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı ve mermer sektörünün temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi. AK Parti Milletvekili Tin, “Mermer sektörü temsilcileri ile yaptığımız görüşmede Denizli’de Mermer Islah OSB kurulması gerektiğini özellikle belirttik. Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB’nin kurulmasını istiyor” dedi.



AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı’nın ev sahipliğinde, Denizli’nin güçlü sektörlerinden mermer sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda sektör temsilcileri sorun ve taleplerini dile getirdi. Denizli’de Makine İhtisas OSB’nin kurulmasının ardından Mermer Islah OSB’nin de sektör temsilcilerinin girişimleriyle kurulması gerektiğini belirten Tin, “Sanayicimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Denizlimizde sanayi ne kadar gelişir ve büyürse, şehrimizin ekonomisi ve istihdamı o kadar güçlü olur. Denizli Milletvekili olarak bu tür girişimleri her zaman destekliyor ve elimden geleni yapıyorum” dedi.



“Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB’nin kurulmasını istiyor”

Milletvekili Tin, “Mermer sektörü temsilcileri ile yaptığımız görüşmede Denizli’de Mermer Islah OSB kurulması gerektiğini özellikle belirttik. Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB’nin kurulmasını istiyor. Bu konuda sanayicilerimizim girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğim. Milletvekili olarak ve her şeyden önemlisi bu şehrin bir evladı olarak Denizli’yi daha iyi seviyeye taşımak ve başarılı olmasını sağlamak için gayretimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



“Elektrik Piyasası ile ilgili önemli bir düzenleme için yoğun bir gayret içindeyiz”

Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan, bu hafta komisyonda görüşülecek olan Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Tin, “Mermer sektörünü de yakından ilgilendiren bazı maddelerinde içinde yer aldığı Elektrik Piyasası ile ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmek için komisyonda yoğun bir gayret içindeyiz. Sektörün sorunlarını ve taleplerini bilmeden çözüm sunmak elbette mümkün değil. Bu nedenle sektörün içinde olan siz değerli işletme sahiplerinin görüşleri bizim için son derece önemli” dedi.



“Mermer Islah OSB’nin kurulması sektöre önemli katkı sağlayacaktır”

MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, “Milletvekilimizin Denizli Makine İhtisas OSB’nin kurulmasında büyük desteğini gördük. İçimizden biri olarak her aşamada yanımızda oldu. Makine imalat sektörü olarak mermer sektörü için de makineler üretiyoruz. Mermer sektörü temsilcilerinin taleplerinin görüşülmesi ve çözümü için ev sahipliği yaptığımız toplantıda önemli bir adım atıldı. Mermer Islah OSB’nin kurulması sektöre makine tedarik eden makine imalat sektörüne de önemli katkı sağlayacaktır. Milletvekilimiz Şahin Tin’e bizlerle birlikte olup, destek verdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

