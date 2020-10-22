Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sezonu Gemlik´le açacak



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi´nin ilk haftasında rakibi Mamak Belediyespor'un 10 oyuncusunda koronavirüs çıkması nedeniyle maçı ertelenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yarın sezonu açacak. Denizli ekibi yarın saat 19.00´da evinde Budo Gemlik ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı´na yönetim moral ziyaretinde bulundu. İlk lig maçı öncesi son antrenmanı gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı´nda keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Veli Deveciler ve Asbaşkan Gökhan Gökşin oyunculara başarılar dilediler.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, ligin ilk maçında rakip Mamak oyuncularında Kovid-19'a rastlandığını ve maçı oynayamadıklarını söyledi. Deveciler, "Kendi evimizde Gemlik'e karşı iyi mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı ise ligin artık başladığını söyleyerek, "Hazırlık dönemini iyi geçirdiğimize inanıyorum. Artık lig başladı. Uzun bir sezon olacak. Oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum. Bu sezon Denizlili basketbol severleri yine heyecanlandıracak maçları oynayacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-10-22 15:24:09



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