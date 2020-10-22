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Tiryakiler Denizli'de alınan sigara yasağını ilk günden deldi Büyük çoğunluğun desteklediği sigara yasağını umursamayan tiryakiler tepki çekti Denizli’de vatandaşlar sokakta sigara kullanmaya devam ediyor Vatandaşlardan Meryem Akgün: “Bence en başından beri yapılması gerekiyordu” İsmet Bilgi: “Sigara içmeyenleri rahatsız etmemeli ve empatiden asla ödün vermemeli”

İHA

Tiryakiler Denizli'de alınan sigara yasağını ilk günden deldi Büyük çoğunluğun desteklediği sigara yasağını umursamayan tiryakiler tepki çekti Denizli’de vatandaşlar sokakta sigara kullanmaya devam ediyor Vatandaşlardan Meryem Akgün: “Bence en başından beri yapılması gerekiyordu” İsmet Bilgi: “Sigara içmeyenleri rahatsız etmemeli ve empatiden asla ödün vermemeli”

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelge kapsamında doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı. Alınan yasak kararı halkın büyük çoğunluğu tarafından olumlu bulunurken, yasağa aldırış etmeyenler ise kent meydanında sigara içmeye devam etti.
Denizli’de Covid19 tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelge kapsamında doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte caddelerde sigara içme yasağı kısıtlamasına uyulmadığı gözlemlendi. Kent merkezi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan banklarda çoğu vatandaşın sigara içtiği gözlemlenirken, alınan karardan haberinin olmadığını da belirtenler oldu. Sigara kokusunu hiç sevmediğini belirten 18 yaşındaki Batuhan Tecimen, “Bence gayet haklı bir karar çünkü, hem başkalarını rahatsız ediyor hem de zaten pandemiden dolayı iyice rahatsız edici bir hal alıyor. O yüzden haklı olduğunu düşünüyorum ve kendilerine zarar veriyorlar, kendi bulundukları alanda yapsınlar içmeyen bir kişi bile olsa bundan cidden rahatsız oluyor. Ben çok rahatsız oluyorum ve haklı bulmuyorum” dedi.

“Bence en başından beri yapılması gerekiyordu”
Sigaranın alanlarda yasaklanması ve korona virüs tedbirlerinin en başından itibaren yapılması gereken bir karar olduğunu söyleyen Meryem Akgün, “Ben durumu iyi yorumluyorum, çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence en başından beri yapılması gerekiyordu. Çünkü sürekli sigara içilen alan, içilmeyen alan şeklinde ayrım oluyordu. Bunun yerine sigarasız alan oluyor orada sadece sigara içmeyen insanlar oluyor. Bunun yerine sadece sigara içilen küçük alan yapsınlar, onları kısıtlasınlar mesela, böyle olması da çok iyi oldu, hem maskelerimizi indirmeyiz ve virüs bulaşımı daha az olur” diye konuştu.

“Sigara içmeyenleri rahatsız etmemeli ve empatiden asla ödün vermemeli”
Vatandaşlardan İsmet Bilgi de, “Esasen bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde yapılan çalışmaları ve düzenlemeleri dikkatlice takip eden bir vatandaşım, şeffaf doğru bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Bu süreçte biz vatandaşların yapması gereken ilgili yetkililerin söyledikleri kurallara bağlı kalmak. Sosyal mesafe ve maske, sigara içenler bu sadece pandemi süreci içerisinde geçerli değil. Sigara içmeyenleri rahatsız etmemeli ve empatiden asla ödün vermemeli, eğer kendisi sigara içiyorsa vatandaş sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak uygun bulduğu bir tenha köşede sigarasını içebilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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