Denizli'de koyun 5'iz doğurdu 5'iz doğuran koyunun 1 kuzusu telef oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde, hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen Gökhan Süren'e ait koyun, bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.

Denizli'nin çal ilçesinde hobi olarak hayvancılık işiyle uğraşan Gökhan Süren'in beslediği koyunların biri beşiz yavruladı. Koyunun 5 kuzu doğurması karşısında sevinen Süren, daha öncede böyle bir olaya şahit olduğunu belirtti. Süren,hobi olarak başladığı peygamber mesleği çobanlık ta mesleğinde beslediği koyunların genellikle iki ya da üç kuzu dünyaya getirebildiğini, Kuzuların 3'ü erkek 2'sininde dişi olduğu belirterek Yavrulardan birisinin telef olduğunu sözlerine ekleyen Süren, telef olan kuzunun Yaklaşık 2 saat yaşayabildiğini diğer 4 yavruyu ise yaşatmaya çalıştıklarını Annelerinin 4 yavruyu beslemekte zorlanıyor. Bu nedenle diğer koyunlardan süt sağıyorum. Sütü biberona koyup, kuzuları elimle besliyorum'' dedi.

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