Denizli’de KPSS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz

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Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri bu hafta sonu yapılacak KPSS sınavına gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS Ön Lisans) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 25 Ekim 2020 Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS Ön Lisansa girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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