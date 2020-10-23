FETÖ’nün kadın yapılanmasının hücre evinde binlerce TL ve döviz çıktı

Denizli’de FETÖ terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bölge sorumluları olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda binlerce TL ve döviz ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahısları tespit etti. Örgütün hücre evinde saklandıkları ve Bylock kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ terör örgütünün kadın yapılanmasında yönelik düzenlenen operasyonda bölge sorumlusu olduğu öğrenilen 2 şüpheli, ihraç edilen 1 öğretmen ve örgütün yurdunda müdürlük yapan 1 şahıs olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evinden binlerce TL ve döviz çıktı

Firari olarak aranan ve örgütün hücre evinde yakalan şahısların saklandıkları evde çıkanlar ise hayret oluşturdu. evde yapılan aramalarda bir çok dijital materyalin yanı sıra 500 Euro, 355 dolar ve 12 bin 960 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 şüpheli ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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