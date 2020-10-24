Ölümden dönen yolcudan kahraman şoföre teşekkür ziyareti Otobüste fenalaşan yolcudan şoföre ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsü ile seyahat halindeyken fenalaşan ve ardından hastaneye yetiştirilen yolcu, teşekkür ziyaretinde bulundu. Ölümden döndüğünü ifade eden Hasbiye Durmuş, kendisini oğluna kavuşturan otobüs şoförüne teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait 360 numaralı Babadağlılar Toki ile Otogar hattında geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, Hasbiye Durmuş 20 BLD 71 plakalı belediye otobüsüne binmesinin ardından fenalaşmıştı. Otobüs şoförü Bülent Deyneli fenalaşan yolcuyu güzergahından çıkarak hemen Servergazi Devlet Hastanesi'ne yetiştirmişti. Denizli gündemine taşınan olayda şoför Deyneli'nin davranışı büyük takdir toplarken, hastaneden taburcu olan Hasbiye Durmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri'ne giderek teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ile şoför Bülent Deyneli katıldı.

"Beni oğluma kavuşturdu"

Şoförün kendisinin fenalaştığını anlayıp yanına koştuğunu ifade eden Durmuş, "Allah razı olsun ondan, koştu elimi tuttu, ilaçlarımı verdi" dedi.

Hastanede uyandığında otobüs şoförünü televizyonda gördüğünü ve 'Seni bu ağabey hastaneye getirdi, hayatını kurtardı' dediklerini anlatan Durmuş, "Kalp krizi geçirmişim, beni yoğun bakıma aldılar, sonrasında uyandım. Ağabeyi görmek ona teşekkür etmek istediğimi söyledim. Çünkü beni oğluma kavuşturdu. Sizlere teşekkür etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Biz her zaman göreve hazırız"

Durmuş'un otobüse binmesinin ardından rahatsızlandığını anladığını belirten Deyneli, "Arabayı kenara çektim. Durumu daha da fenalaşması üzerine hemen acil bir şekilde otobüsle hastaneye götürdüm. Allah razı olsun o da bizi sevmiş saymış buraya kadar gelmiş. Biz her zaman göreve hazırız, vatandaşlarımız bizlere emanet, onların yanındayız" dedi.

Olay günü yaşananları anlatan Gökoğlan, "Hakikaten ben de çok mütehassis oldum. Çok şükür hanımefendi iyileşmiş ve ayakta. Şoför arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz otobüslerimizde yolcularımızı gidecek oldukları noktalara güvenle ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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