Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı

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– Denizli’de bir çiftçinin anız yakması sonucunda yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, Çameli ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı mevkiinde öğle saatlerinde bir çiftçinin anız yakması neticesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülmüş oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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