Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ardından 2 kişi gözaltına alındı Kelepçe takılan gençlere vatandaş; “Hayırlı olsun” diyerek yaklaştı Gözaltına alınan 2 şahıs; “Evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni”

Denizli’nin Merkezefedi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki 2 gencin üzerinden yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, maddeyi içmek için kullandıkları aparatları da ortaya çıktı. Şahıslar gözaltına alınarak, karakola sevk edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltak caddesi üzerinde çevreyi kontrol eden motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine 18 yaşındaki 2 genci durdurdu. Kimlikleri üzerinden yapılan sorgulama sonrasında üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramada bir şahsın üzerinden 5 paket olmak üzere toplamda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısları görüntüleyen gazeteciye seslenen 2 genç, “Abi artık çekme, yürü git artık” şeklinde seslendiler. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kelepçe takılan gençlere, “Hayırlı olsun” seslenmesi ile gençler; “Allah senin evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni” dedi. Gözaltına alınan gençlerin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, 18 yaşındaki gençlerden Erhan K’nin üzerinden 5 paket içerisine yerleştirilmiş 5 gram uyuşturucu madde çıkarken, içmek için kullandıkları cep parfüm şişesi ve plastik pipet aparatı çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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