20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

İHA

20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Denizli’de cami restorasyonunda çalışan 20 yaşındaki genç nakkaş, memleketine erken gidebilmek için fazla mesai yaparak çalıştığı sırada iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesinde Boğaziçi Mahalle Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan Akif Veli Özbek, 2 hafta önce restorasyon çalışmaları devam eden caminin, kubbelerine camii nakışı yapmak için ilçeye geldi. Burada bir süre çalışan genç nakkaş, işini bitirip memleketine dönmek için pazar günü çalıştığı sırada bulunduğu iskeleden yere düştü. Yatsı namazı kılmak için camiye giden imam ve cemaati, 20 yaşındaki nakkaşı yerde hareketsiz yatarken buldu. Cemaatin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerde bulunması üzerine Özbek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ardından 2 kişi gözaltına alındı Kelepçe takılan gençlere vatandaş; “Hayırlı olsun” diyerek yaklaştı Gözaltına alınan 2 şahıs; “Evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni”
YEREL HABERLER Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ...
Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
YEREL HABERLER Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Tedavisi biten Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını ...
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Denizli'ye geldi
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay ...
Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor Başkan Zolan; "Serinhisarımız hak ettiği hizmetleri alıyor" “Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri ...
Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser Merkezefendi Belediyesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser
YEREL HABERLER Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı ...
Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs ...
Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla tacize uğradı
YEREL HABERLER Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla ...
Denizlispor galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor galibiyete inanıyor
İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
YEREL HABERLER İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
Metruk ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Metruk ev alevlere teslim oldu
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Şampiyona beyaz cennet eteklerinde başladı
YEREL HABERLER Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği ...
Denizlispor´un inancı tam
YEREL HABERLER Denizlispor´un inancı tam
Termal çamur ağrı kesici krem oldu Kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretti
YEREL HABERLER Termal çamur ağrı kesici krem oldu Kokusunu aldığı ...
Ölümden dönen yolcudan kahraman şoföre teşekkür ziyareti Otobüste fenalaşan yolcudan şoföre ziyaret
YEREL HABERLER Ölümden dönen yolcudan kahraman şoföre teşekkür ...
Denizli’de apartlar boş kaldı Denizli’de apartarın yüzde 80’i boş
YEREL HABERLER Denizli’de apartlar boş kaldı Denizli’de apartarın ...
İhlas Pazarlama 80. mağazasını Tavas’ta açtı.
YEREL HABERLER İhlas Pazarlama 80. mağazasını Tavas’ta açtı.
Özel yurt işletmecileri yüz yüze eğitim istiyor “Salgından yüzde 100 etkilendik”
YEREL HABERLER Özel yurt işletmecileri yüz yüze eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X