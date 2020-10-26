Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız" Büyükşehir Belediyespor gücüne güç katacak

2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan şampiyon bisikletçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Zolan, "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız inşallah" dedi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 4 Ekim'de Gümüşhane’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım şampiyonlukları kazanan Denizlili bisikletçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş, Yardımcı Antrenör Ali Aktaş ve sporcular katıldı. 2021 yılına Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giymesi planlanan takımın yardımcı antrenörü Aktaş, Gümüşhane'de çok başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, Denizli'de bisiklet sporunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Aktaş, "Katkınızla daha iyi duruma geldik. Bunun artarak devam etmesi için en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.



"Başarı üzerine başarı katacaksınız"

Başkan Zolan ise, sporcuları tebrik ederek, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Zirveye çıkmak güzeldir ama orada kalmak ve yeni hedefler belirlemek gerekir. Sizlerle gururlandım. Varmış olduğunuz hedef, başarı ve performans bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Bu başarının devamının geleceğini kaydeden Başkan Zolan, "Sizlerin çalışmanız bizlerin de Büyükşehir Belediyesi olarak desteğimizle inşallah başarı üzerine başarı katacaksınız. Denizli'nin bisiklet sporunda Türkiye Şampiyonu olması çok önemlidir. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceksiniz" diye konuştu.



"Gençlerimiz bizim geleceğimizdir"

rBaşkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlere destek olmak bizim asli görevimizdir. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir hele hele böyle gayretli çalışkan ve başarılı gençlerimiz başımızın tacıdır. Sizlere ne tür destek olması gerekiyorsa bu en üst seviyeden verilir. Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız inşallah. Sizleri de inşallah Büyükşehir Belediyemizin sporcuları olarak göreceğiz."

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