Denizlili yazar, Sefer Ekşi Öykü Yarışmasında 3. oldu

– Denizlili öykü yazar Abdülkadir Uslu, “Kırmızı” öyküsüyle Sefer Ekşi 9. Kültür ve Sanat Ödülleri Öykü Yarışmasında 3.’lük ödülünü aldı.

Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini sağlamak, Türk dilini tüm anlatım olanaklarıyla kullanmak ve geliştirmek amacıyla Fazilet ve İlim Vakfı tarafından dokuz yıldır düzenlenen öykü yarışmasının 2020 ödülleri açıklandı.

Her meslekten Türkiye içinden ve dışından dileyen amatör ve profesyonel yazarların katılabildiği Sefer Ekşi 9. Kültür ve Sanat Ödülleri Öykü Yarışmasının bu seneki konusu “Merhamet” idi. Daha önce katılıp ödül alanlar katılamadığı yarışmada, akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluşan seçici kurulun değerlendirdiği “Merhamet”i işleyen öykülerden yedisine ödül verildi. Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren öykülerin yanı sıra dört öyküye de mansiyon ödülü verildi.



Denizlili öykü yazarı Abdülkadir Uslu’nun “Kırmızı” adlı öyküsü üçüncülüğe değer bulundu.

Kısa öykü dalında 8 ödülü olan Abdülkadir Uslu, “Aydınlık Sineması” öykü kitabı ile de “1. Arif Baş Öykü Ödülü” 3.lük ödülünü de almıştı.

Abdülkadir Uslu’nun aralarında Aydınlık Sineması, Kar Vakti, Hüsnüyusuf ve Umuda Dönüş öykü kitaplarının da olduğu yayınlanmış 11 kitabı bulunuyor.

Ödül kazanan yarışmacıların ödülleri 17 Kasım 2020, saat 12.00'de "Kuruçeşme Selami Ali İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları’nın İstanbul’daki merkezinde takdim edilecek.

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