Bakan Varank, Denizli Çardak OSB’de incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli’de bir takım incelemelerde bulunmak üzere Çardak OSB’ni ziyaret etti. Otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan hava filtre fabrikasında incelemelerde bulunarak, firma hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli’de ilk olarak Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Hava, yağ, yakıt ve kabin filtreleri üreten bir fabrikada incelemelerde bulundu. GEKA desteği ile filtre sektöründe önemli bir yere sahip olan firma içerisinde üretilen filtreleri inceleyen Bakan Varank, çalışanlar ile sohbet etti. Programın devamında GEKA desteği ile üretilen özel filtreleri inceleyen Bakan Varank, Çardak OSB’de bulunan iş adamları ile bir toplantı düzenlendi.

Programın devamında Bakan Varank, Denizli OSB ziyaretini gerçekleştirecek. Ardından Makine İhtisas OSB ve Mermer Deri OSB Başkanları ile Oda Başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenlenecek.

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