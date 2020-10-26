Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: “Global markaların uzak doğudan uzaklaştığı fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif” “Bu satın almada Türkiye; İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı” “Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk”

İHA

Bakan Varank: “Global markaların uzak doğudan uzaklaştığı fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif” “Bu satın almada Türkiye; İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı” “Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, global markaların uzak doğudan uzaklaşmaya başladığını belirterek, “Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif ve biz bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve inceleme ile Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destek verdiği projeleri yerinde görmek için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli OSB'de düzenlenen toplantıda Denizlili iş adamlarıyla bir araya geldi. Korona virüs salgını ve Bakanlığının çalışmalarını değerlendiren Varank, Denizli'de hayata geçirilen, devam eden ve hedeflenen projelerle hakkında bilgiler paylaştı.
Korona virüs salgınının 2020 yılına damgasını vurduğunu belirten Bakan Varank, “Tek bir virüsün hem insan hayatını, hem de ekonominin dinamiklerini bir anda nasıl yerle bir ettiğini gördük. Yaşadığımız bu küresel salgın, dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstı. Türkiye, böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve ArGe merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Tabi bu politikalar meyvelerini veriyor. Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim; Eylül ve Ekim performansı, pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde. İmalat sanayinde; hem üretim hem de ihracat oldukça güçlü seyrediyor. Ülkemizin her tarafında yeni yatırım talepleri de yükselmeye devam ediyor. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde” diye konuştu.

“Türkiye’nin fırsatı değerlendirmesi gerekiyor”
“İnşallah Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020’yi asgari hasarla atlatacak” diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:
“Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız. Tedarikçilerinizle birlikte büyümeye odaklanın. Bakınız, global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Bizim bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, işgücümüz becerikli, inovasyon kabiliyetlerimiz oldukça çeşitli. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, acaba yarı yolda kalır mıyım endişesini taşımıyor. Hatta dün bununla ilgili bir haber vardı, siz de denk gelip okumuş olabilirsiniz. Boeing'in ülkemizde yerel tedarikçileri var. Ünlü bir kola firması, meyve suyu konsantresini bizden alıyor, hatta diğer ülkelerin de Türkiye'den alması için aracı oluyor, lojistik detaylara kadar takip ediyorlar. Hindistan karantina ilan ettiğinde, Cargill, trafo yağı üretimini Türkiye'ye kaydırdı. Yazılımda dünyanın ilk 10 şirketinden biri olan Micro Focus, Ankara merkezli gencecik bir startup’ı satın aldı. Bu satın almada Türkiye; İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Günü birlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı. 2021 yılında Bakanlığımız Allah’ın izniyle çok daha güçlü olacak.”

“Denizli örnek bir başarıya imza attı”
Denizli’de bu yıl 2019’a göre yüzde 18’lik bir artışla 232 yeni sanayi tesisinin üretime geçtiğine işaret eden Bakan Varank, “Eylül ayı ihracatı da gayet iyi durumda. Denizli geçen seneye göre yüzde 16 buçukluk artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Yani Denizli, reel sektörde, üretimde, salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı. Bakanlığımızın bugüne kadar Denizli için yaptıkları, aslında gelecekte yapacaklarımıza da ışık tutuyor. 8 senede 10 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verip, 13 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladık. KOSGEB programlarından 8 binin üzerinde KOBİ’miz faydalandı. Denizli OSB ile Deri İhtisas ve Karma OSB’ye bugüne kadar cari fiyatlarla 112 milyon lira kredi desteği verdik. Pamukkale Teknokent’i kurup, 10 milyon liranın üzerinde hibe katkısı sunduk. Kalkınma Ajansımız Denizli’de bugüne kadar 378 projeyi destekledi. Şehir içindeki deri işleme tesislerinin OSB’ye taşınmasını sağladık. Bu sayede işletmeler; daha iyi koşullarda çalışmaya ve rekabet güçlerini artırmaya başladı. Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşmayı desteklemek için, Ticaret Odası bünyesinde Tekstil Tasarım Merkezi kurduk. Bugün ziyaret edeceğimiz DOSTEK meslek lisesinin, makine ekipman altyapısını modernize ettik” şeklinde konuştu.

“Laodikya, Türkiye’de bir ilk olacak”
Denizli turizmini daha da geliştirmek için çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Bakan Varank, şöyle konuştu:
“Laodikya Antik Kentini restore ediyoruz. Halihazırda kiliseye ulaşımı sağlayan sokakları ve kilisenin çatısını bitirdik. Böylece bu yapı, mevsim koşullarından bağımsız sürekli ziyarete açıldı. Restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi de Laodikya’daki 2200 yıllık tiyatroyu restore ediyoruz. Biliyorsunuz dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk. Projenin mart 2021’de tamamlanmasıyla birlikte, Denizli, çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eseri dünyayla buluşturacak.”

“Denizli’ye bir bilim merkezi kurmak istiyoruz”
Denizli’ye güzel haberlerle geldiğini ifade eden Bakan Varank, Denizli için hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kalkınma ajansımızın hala başvuruları almaya devam ettiği bir proje çağrısı var. Kamu kurumları, belediyeler, odalar ve özel sektör işletmeleri Denizli’mizin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek projeleriyle; 20 kasıma kadar ajansımıza başvurulabilirler. Denizli’ye bir bilim merkezi kurmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle ön protokolü imzaladık. 3 ay içinde resmi başvuruyu bekliyoruz. 7’den 70’e herkesi cezbedip, Denizli’ye yakışacak bir Bilim Merkezi olsun istiyoruz. Elbette atölyeler olacak, sergilerin konseptlerini birlikte belirleyeceğiz. Temalardan birinin özellikle Denizli’ye ait olmasını planlayacağız. Bir diğer proje de Mesleki Eğitim ve Test Merkezi. Ajans desteğiyle hayata geçirmeyi planladığınız bu projenin detaylarını okudum. İnşallah 2021 yılında, bu alanda da somut adımlar atılacak. Ayrıca Denizli sanayinin gözbebeği sektörleri olan; tekstil, makine, gıda ve içecek imalatına yönelik kurumsallaşma ve dijital dönüşüm konularında teknik ve mali destekler vereceğiz. Makina ihtisas OSB’yi de çok önemsiyorum. Bu proje Denizli Sanayisine çağ atlatacak bir proje olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi Belediyesi 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenliyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi 29 Ekim Satranç Turnuvası ...
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli Çardak OSB’de incelemelerde ...
Denizlili süt üreticilerine 16 milyonluk müjde
YEREL HABERLER Denizlili süt üreticilerine 16 milyonluk müjde
Denizlili yazar, Sefer Ekşi Öykü Yarışmasında 3. oldu
YEREL HABERLER Denizlili yazar, Sefer Ekşi Öykü Yarışmasında 3. oldu
Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız" Büyükşehir Belediyespor gücüne güç katacak
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ...
20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını ...
Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ardından 2 kişi gözaltına alındı Kelepçe takılan gençlere vatandaş; “Hayırlı olsun” diyerek yaklaştı Gözaltına alınan 2 şahıs; “Evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni”
YEREL HABERLER Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ...
Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
YEREL HABERLER Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Tedavisi biten Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını ...
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Denizli'ye geldi
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay ...
Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor Başkan Zolan; "Serinhisarımız hak ettiği hizmetleri alıyor" “Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri ...
Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser Merkezefendi Belediyesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser
YEREL HABERLER Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı ...
Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs ...
Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla tacize uğradı
YEREL HABERLER Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla ...
Denizlispor galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor galibiyete inanıyor
İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
YEREL HABERLER İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
Metruk ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Metruk ev alevlere teslim oldu
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Şampiyona beyaz cennet eteklerinde başladı
YEREL HABERLER Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği ...
Denizlispor´un inancı tam
YEREL HABERLER Denizlispor´un inancı tam
Termal çamur ağrı kesici krem oldu Kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretti
YEREL HABERLER Termal çamur ağrı kesici krem oldu Kokusunu aldığı ...
Ölümden dönen yolcudan kahraman şoföre teşekkür ziyareti Otobüste fenalaşan yolcudan şoföre ziyaret
YEREL HABERLER Ölümden dönen yolcudan kahraman şoföre teşekkür ...
Denizli’de apartlar boş kaldı Denizli’de apartarın yüzde 80’i boş
YEREL HABERLER Denizli’de apartlar boş kaldı Denizli’de apartarın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X