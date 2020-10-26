Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak

DHA

Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak


Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de iş insanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak" dedi. İş insanlarına çağrı yapan Bakan Varank, "Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sabah bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Denizli'ye geldi. Çardak Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Varank, ilk olarak filtre üretimi yapılan bir fabrikayı ziyaret etti. Fabrikada inceleme yapan ve üretim hakkında bilgi alan Bakan Varank, işçilerle sohbet etti. Bakan Varank daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen İş İnsanlarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşma yapan Bakan Varank, 2020 yılına koronavirüs pandemisinin damga vurduğunu, tek bir virüsün hem insan hem de ekonominin dinamiklerini bir anda nasıl yerle bir ettiğini gördüklerini belirtti. Yaşanan küresel salgının dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstığını ifade eden Bakan Varank, "Türkiye böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği çeviklik ve hızlı koordine olma kabiliyeti sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk günden itibaren, dinamik ve proaktif bir salgın yönetimi politikası izliyoruz. Üretim cephesinde hem emekçilerimizin hem de işverenlerimizin haklarını gözeten adımlar attık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik" dedi.
Kamu bankalarının bu dönemde kredi musluklarını açtığına vurgu yapan Bakan Varank, "Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Tabii bu politikalar meyvelerini veriyor. Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Eylül ve ekim performansı, pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde. İmalat sanayinde hem üretim hem de ihracat oldukça güçlü seyrediyor. Ülkemizin her tarafında yeni yatırım talepleri de yükselmeye devam ediyor. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde" diye konuştu.
BAKAN VARANK'TAN DENİZLİ'YE ÖVGÜ
Bakan Varank, Denizli'de de reel sektörün yatırım iştahının çok canlı olduğunu, ilk 8 ayda, yaklaşık 2 milyar liralık 101 farklı yatırıma teşvik verildiğini belirterek, "Denizli geçen seneye göre yüzde 16 buçukluk artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Denizli reel sektörde ve retimde salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.
`TÜRKİYE 2020'Yİ ASGARİ HASARLA ATLATACAK´
İş insanlarına büyümeye odaklanmaları yönünde çağrı yapan Bakan Varank, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak. Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız. Tedarikçilerinizle birlikte büyümeye odaklanın. Bakınız, global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Bizim bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, işgücümüz becerikli, inovasyon kabiliyetlerimiz oldukça çeşitli. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'acaba yarı yolda kalır mıyım' endişesini taşımıyor. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı" diye konuştu.
Bakanlık olarak tüm güçleriyle sanayicilerin yanınızda duracaklarını aktaran Bakan Varank, `´2021 yılında Bakanlığımız Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacak. Bütçemiz, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz. Bununla birlikte, Ar-Ge'ye yapılan yatırımları da daha fazla destekleyeceğiz. TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesi de 2021'de yüzde 100 artıyor" dedi.
`TURİSTİK MUHTEŞEM BİR ESER DÜNYAYLA BULUŞTURULACAK´
Denizli turizmini geliştirmek için Laodikya Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti;
`´Kiliseye ulaşımı sağlayan sokakları ve kilisenin çatısını bitirdik. Böylece bu yapı, mevsim koşullarından bağımsız sürekli ziyarete açıldı. Restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi de Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroyu restore ediyoruz. Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk. Projenin Mart 2021'de tamamlanmasıyla birlikte, çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eser dünyayla buluşturulacak" ifadelerini kullandı.
`SAHADA İŞLER YOLUNDA GİDİYOR´
Bakan Varank, bakanlık olarak yoğun bir çalışma içine girdiklerini kaydederek, "Sahada işler yolunda gidiyor, elbette ufak tefek sıkıntılar var. Ama böylesine bir dönemde, nazar değmesin, reel sektör gerçekten sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Karşılaştığınız sorunları çözmeye, getirdiğiniz önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN
2020-10-26 13:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...
Bakan Varank: “Global markaların uzak doğudan uzaklaştığı fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif” “Bu satın almada Türkiye; İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı” “Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Global markaların uzak doğudan ...
Merkezefendi Belediyesi 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenliyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi 29 Ekim Satranç Turnuvası ...
Bakan Varank, Denizli Çardak OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli Çardak OSB’de incelemelerde ...
Denizlili süt üreticilerine 16 milyonluk müjde
YEREL HABERLER Denizlili süt üreticilerine 16 milyonluk müjde
Denizlili yazar, Sefer Ekşi Öykü Yarışmasında 3. oldu
YEREL HABERLER Denizlili yazar, Sefer Ekşi Öykü Yarışmasında 3. oldu
Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ulaşacağız" Büyükşehir Belediyespor gücüne güç katacak
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Daha güzel başarılara birlikte ...
20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını ...
Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ardından 2 kişi gözaltına alındı Kelepçe takılan gençlere vatandaş; “Hayırlı olsun” diyerek yaklaştı Gözaltına alınan 2 şahıs; “Evladına da gösterir o zaman görürüm ben seni”
YEREL HABERLER Gençlerin üzerinden çıkan uyuşturucu ve aparatların ...
Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
YEREL HABERLER Çiftçi anız yakmak isterken, 10 dönüm arazi yandı
Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Tedavisi biten Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını ...
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Denizli'ye geldi
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay ...
Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor Başkan Zolan; "Serinhisarımız hak ettiği hizmetleri alıyor" “Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri ...
Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser Merkezefendi Belediyesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı konser
YEREL HABERLER Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel arabalı ...
Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs ...
Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla tacize uğradı
YEREL HABERLER Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla ...
Denizlispor galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor galibiyete inanıyor
İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
YEREL HABERLER İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu
Metruk ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Metruk ev alevlere teslim oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X