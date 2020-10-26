Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak



Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de iş insanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak" dedi. İş insanlarına çağrı yapan Bakan Varank, "Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sabah bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Denizli'ye geldi. Çardak Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Varank, ilk olarak filtre üretimi yapılan bir fabrikayı ziyaret etti. Fabrikada inceleme yapan ve üretim hakkında bilgi alan Bakan Varank, işçilerle sohbet etti. Bakan Varank daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen İş İnsanlarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşma yapan Bakan Varank, 2020 yılına koronavirüs pandemisinin damga vurduğunu, tek bir virüsün hem insan hem de ekonominin dinamiklerini bir anda nasıl yerle bir ettiğini gördüklerini belirtti. Yaşanan küresel salgının dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstığını ifade eden Bakan Varank, "Türkiye böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği çeviklik ve hızlı koordine olma kabiliyeti sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk günden itibaren, dinamik ve proaktif bir salgın yönetimi politikası izliyoruz. Üretim cephesinde hem emekçilerimizin hem de işverenlerimizin haklarını gözeten adımlar attık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik" dedi.

Kamu bankalarının bu dönemde kredi musluklarını açtığına vurgu yapan Bakan Varank, "Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Tabii bu politikalar meyvelerini veriyor. Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Eylül ve ekim performansı, pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde. İmalat sanayinde hem üretim hem de ihracat oldukça güçlü seyrediyor. Ülkemizin her tarafında yeni yatırım talepleri de yükselmeye devam ediyor. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde" diye konuştu.

BAKAN VARANK'TAN DENİZLİ'YE ÖVGÜ

Bakan Varank, Denizli'de de reel sektörün yatırım iştahının çok canlı olduğunu, ilk 8 ayda, yaklaşık 2 milyar liralık 101 farklı yatırıma teşvik verildiğini belirterek, "Denizli geçen seneye göre yüzde 16 buçukluk artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Denizli reel sektörde ve retimde salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.

`TÜRKİYE 2020'Yİ ASGARİ HASARLA ATLATACAK´

İş insanlarına büyümeye odaklanmaları yönünde çağrı yapan Bakan Varank, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak. Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız. Tedarikçilerinizle birlikte büyümeye odaklanın. Bakınız, global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Bizim bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, işgücümüz becerikli, inovasyon kabiliyetlerimiz oldukça çeşitli. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'acaba yarı yolda kalır mıyım' endişesini taşımıyor. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı" diye konuştu.

Bakanlık olarak tüm güçleriyle sanayicilerin yanınızda duracaklarını aktaran Bakan Varank, `´2021 yılında Bakanlığımız Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacak. Bütçemiz, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz. Bununla birlikte, Ar-Ge'ye yapılan yatırımları da daha fazla destekleyeceğiz. TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesi de 2021'de yüzde 100 artıyor" dedi.

`TURİSTİK MUHTEŞEM BİR ESER DÜNYAYLA BULUŞTURULACAK´

Denizli turizmini geliştirmek için Laodikya Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti;

`´Kiliseye ulaşımı sağlayan sokakları ve kilisenin çatısını bitirdik. Böylece bu yapı, mevsim koşullarından bağımsız sürekli ziyarete açıldı. Restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi de Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroyu restore ediyoruz. Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk. Projenin Mart 2021'de tamamlanmasıyla birlikte, çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eser dünyayla buluşturulacak" ifadelerini kullandı.

`SAHADA İŞLER YOLUNDA GİDİYOR´

Bakan Varank, bakanlık olarak yoğun bir çalışma içine girdiklerini kaydederek, "Sahada işler yolunda gidiyor, elbette ufak tefek sıkıntılar var. Ama böylesine bir dönemde, nazar değmesin, reel sektör gerçekten sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Karşılaştığınız sorunları çözmeye, getirdiğiniz önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN

2020-10-26 13:35:16



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