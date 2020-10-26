Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin projelerini inceledi

Bir dizi ziyaret için Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir teknik lisesini gezdi. Öğrencilerin ürettiği teknolojileri inceleyen Bakan Varank’ın bir öğretmenle diyalogu komik anlar yaşattı.

Denizli’ye bir ziyaret için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretler kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Lisesinde incelemelerde bulundu. Geleceğin mühendislerinin ürettiği teknolojik aletleri inceleyen Bakan Varank, sensörlü piyanoyu kullandı. Okul tarafından üretilen dezenfektan cihazları ve maske üretim kısmında incelemelerde bulunan Bakan Varank, daha sonra özel dokuma tezgahlarının oluşturduğu atölyeyi gezdi. Tasarım atölyesinde öğrenciler ile kısa sohbet eden Bakan Varank, tasarım atölyesindeki öğretmen ile arasındaki diyalog komik anlara neden oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğretmene, “Biz erkekler neden hiç tasarımların konusu olmuyoruz? Bizim başımız kel mi?” diye sorması kahkahalara neden oldu. Okulda incelemelerin sona ermesiyle Bakan Varank, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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