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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet coşkusu turnuvalarla kutlanacak

İHA

Cumhuriyet coşkusu turnuvalarla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl etkinlikleri kapsamında Denizli’de beş ayrı turnuva düzenlenecek. Online yarışmaların yanı sıra pandemi dönemi kurallarıyla gerçekleşecek turnuvalarda dereceye girenler ödüllendirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılına özel beş ayrı branşta sportif turnuvalar gerçekleşecek. Pandemi tedbirleri düşünülerek organize edilen yarışmaların bir kısmı online turnuvalar şeklinde, bir kısmı ise mesafeli yapılacak yarışmaları kapsıyor.

Satranç Turnuvası Online
Cumhuriyet Bayramı turnuvaları arasında yer alan satranç ve dart branşlarında yarışmalar online yapılıyor. Açık yaş kategorilerinde gerçekleşen yarışmalara yoğun ilginin olduğu belirtildi. Diğer yandan Karate Kata müsabakaları 27 Ekim Salı günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, Masa Tenisi Turnuvası ise 2627 Ekim’de Hasan Güngör Spor Salonunda olacak.

28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Gençlik Merkezi önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına Cumhuriyet Koşusu gerçekleşecek. Atletizm sporcularının katılacağı koşunun sınırlı kontenjanla yapılacağı kaydedildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümünü en kalbi duygularla kutladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, pandemi dolayısıyla çok farklı bir süreçten geçilse de bu özel günün anısını tedbirler kapsamında turnuvalarla kutlayacaklarını söyledi. Cumhuriyet Bayramının her yıl genç, yaşlı, kadın, erkek demeden sevinç ve coşkuyla kutlandığını söyleyen İbanoğlu, “Onur ve gururunu yaşadığımız bu günü yine aynı coşkuyla, fakat sağlığımız için maskeli ve mesafeli kutlayacağız” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvalarında dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarla ödüllendirileceği bildirildi.

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