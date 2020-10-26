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Denizli’de 584 farklı asayiş olayında 287 şüpheli gözaltına alındı Hırsızların üzerinden 2 adet el telsizi ele geçirildi Üst araması yapılan şahısların üzerinden silah ve tüfek ele geçirildi

İHA

Denizli’de 584 farklı asayiş olayında 287 şüpheli gözaltına alındı Hırsızların üzerinden 2 adet el telsizi ele geçirildi Üst araması yapılan şahısların üzerinden silah ve tüfek ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 17 bin 769 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 şahıs yakalanırken, 584 farklı asayiş olayında ise 287 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 17 bin 769 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 132 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 1077 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 788 adet fişek, 4 adet bıçak 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet el telsizi, 250 kilogram döküm malzeme, 1 adet tilki kuyruğu olarak tabir edilen testere, 1 adet kaynak makinası, 8 adet kırıcı delici matkap ve 2 adet spiral makinesi ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 584 farklı asayiş olayında ise 287 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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