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Kumar operasyonunda spor ve iş adamları yakalandı Kumar oynanan apart dairesinden 30 şahıs çıktı İş adamları ve spor camiasının bulunduğu 30 kişi kumar oynarken yakalandı

İHA

Kumar operasyonunda spor ve iş adamları yakalandı Kumar oynanan apart dairesinden 30 şahıs çıktı İş adamları ve spor camiasının bulunduğu 30 kişi kumar oynarken yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 34 farklı adrese operasyon düzenledi. Bir apart dairesine düzenlenen operasyonda spor ve iş adamları kumar oynarken yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 19 ile 20 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 34 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir apart dairesinde kumar oynatıldığı yönünde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında içlerinde spor camiasından ve farklı iş sektörlerinden olan yaklaşık 30 kişi yakalandı. Operasyonda 12 şahsın kumar oynadıkları tespit edilerek, 14 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanıldığı tespit edilen 3 bin 400TL para ve para yerine geçen pullar ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon ve denetim kapsamında 2 iş yerine kapalı ortamda sigara içilmesine izin vermekten, 8 şahsa maske takmamaktan ve 37 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymadığından dolayı 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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